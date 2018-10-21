Владикавказ, 21 октября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Вводить режим чрезвычайной ситуации во Владикавказе после пожара на заводе «Электроцинк» нет необходимости, сообщил журналистам на месте происшествия глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров.

Electrozink.ugmk.com ОАО «Электроцинк»

«А для чего вводить ЧС? Мы стоим и дышим. На окраинах все живут и дышат спокойно. Да, есть в атмосферном воздухе превышения по углекислому газу, но когда идет пожар и дым, он содержится. Но он не отравит наших людей», — заявил журналистам Вячеслав Битаров.

Вячеслав Битаров также сообщил, что его семья находится в городе.

«Моя семья находится здесь, мои младшие дети находятся здесь. Это производство, на любом производстве может пожар произойти», — цитирует слова Вячеслава Битарова ТАСС.

При этом Вячеслав Битаров подчеркнул, что решение о том, выезжать, или не выезжать из города — «дело каждого».

Также Вячеслав Битаров сообщил, что власти Северной Осетии обсудят судьбу работников остановленного после пожара завода «Электроцинк».

"Мы обсудим. Это будет один из главных вопросов — 2 тысяч человек куда девать», — сказал Вячеслав Битаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в цехе электролиза на металлургическом заводе «Электроцинк» произошел ночью 21 октября, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м.

В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы, жертв среди персонала нет.

Никаких вредных выбросов в атмосферу не произошло, отмечают на заводе. На месте работают представители администрации предприятия, надзорных и правоохранительных органов.

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