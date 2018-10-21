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Пожар на заводе во Владикавказе: «опасности для жителей города нет»

Происшествия

Предстоит установить причины ЧП

Владикавказ, 21 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Опасности для жителей Владикавказа пожар на заводе «Электроцинк» не представляет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Никаких вредных выбросов произведено не было, отмечают на заводе. Сейчас предприятие функционирует в штатном режиме. На месте работают представители администрации предприятия, надзорных и правоохранительных органов.

«Предстоит установить причины и условия чрезвычайного происшествия. Сейчас говорить о них однозначно преждевременно», — отметили на предприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе возник ночью. Среди персонала жертв не было. Но при тушении огня погиб сотрудник МЧС.

По информации МЧС на 7:40 мск горел цех электролиза цинка. Охваченная огнём площадь составила 1000 кв. метров. К 11:00 площадь увеличилась до 4500 кв. метров.

Органы Роспотребнадзора не зафиксировали превышения допустимых норм вредных веществ в атмосфере.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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