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Пожар на заводе во Владикавказе потушен

Происшествия

Производство приостановлено

Владикавказ, 21 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Ранее, в 13:12 мск, возгорание было локализовано. Сейчас идёт проливка конструкций.

Размер ущерба устанавливается. Производство временно приостановлено.

Эвакуации жильцов расположенных рядом домов не потребовалось, отмечают в Роспотребнадзоре. Превышения норм вредных веществ нет. Администрация «Электроцинка» оказывает надзорным и правоохранительным органам помощь в расследовании обстоятельств ЧП.

Напомним, пожар в цехе электролиза цинка возник ночью. Огонь достиг площади в 2400 кв. метров. Один пожарный погиб.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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