Вашингтон, 21 октября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Skybound Games для работы над окончанием игрового сериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead) привлечёт команду бывших сотрудников Telltale. Об этом сообщил портал Dead Entertainment со ссылкой на генерального директора компании Йена Хоу.

Instacodez The Walking Dead

Хоу заявил: Skybound видит свою задачу в том, чтобы сформировать команду проекта The Walking Dead на 100% из экс-сотрудников закрывшейся Telltale. При этом он пояснил, что вряд ли удасться просто взять и привлечь всех бывших разработчиков, поскольку некоторые из них уже получили предложения от других работодателей. Он также отметил, что история Клементины (один из главных персонажей игры) закончится именно так, как ранее было задумано.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что бывший сценарист и гейм-дизайнер Telltale Марк Дарин запустил на Kickstarter кампанию по привлечению средств на свой новый проект Nick Bounty. Это будет приключенческая игра сочетающая в себе такие жанры как детектив, комедия и нуар.