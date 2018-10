Компания Bethesda представила три игровых фракции в Fallout 76

Роквилл, США, , 16:41 — REGNUM Bethesda Game Studios, являющаяся разработчиком многопользовательской игры Fallout 76 выпустила тизер, в котором она дала понять, что в игре будут присутствовать три игровых фракции. Соответствующие публикации на своей Twitter-странице компания разместила в период с 17 по 19 октября.

https://twitter.com/Fallout/status/1052640333664833536

Таким образом, в игре будут присутсвовать три группировки: Братство стали, Рейдеры и Спасатели. Группировку рейдеров возглавляет некая Роуз, про лидера спасателей пока что ничего не известно.

https://twitter.com/Fallout/status/1053336600913104896

Лидером Братства стали является капитан Роджер Макссон. На данный момент неизвестно, как именно игроки смогут взаимодействовать с фракциями и смогут ли к ним присоединиться.

https://twitter.com/Fallout/status/1052956273971478528

Напомним, ранее Bethesda заявляла, что в игре вообще не будет NPC (Non-Player Character — персонаж, которым управляет сама игра). В частности, об этом в июле 2018 года сказал вице-президент компании по маркетингу Пит Хайнс.

