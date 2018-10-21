Вашингтон, 21 октября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Один из главных героев «Игры престолов», Тирион Ланнистер, может погибнуть в восьмом сезоне сериала. Об этом рассказал играющий его актер Питер Динклейдж, сообщает Vulture.

Цитата из тс Игра престолов. 2011. США, Великобритания Тирион Ланнистер на суде

По словам Динклейджа, история Тириона получила очень хороший конец. Последний съемочный день актер назвал «красивым и печальным», отметив, что на площадке присутствовали многие участники проекта.

«Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом», — сказал Динклейдж о своем герое Тирионе.

Как сообщало ИА REGNUM, первые серии фэнтези-саги «Игры престолов» вышли в 2011 году. Поклонники с нетерпением ждут восьмого, финального сезона в 2019 году.

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