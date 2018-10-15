Новым Джеймсом Бондом может стать звезда «Игры престолов»

Лондон, , 09:39 — REGNUM Шотландский актёр Ричард Мэдден, известный зрителям по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», может примерить на себя костюм агента 007. Об этом 14 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно сообщениям инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи всерьёз рассматривает кандидатуру Мэддена в качестве преемника Дэниела Крэйга. Отмечается, что и сам актёр не против сняться в новом фильме про Джеймса Бонда. Впрочем, издание отмечает: пока что это всего лишь слухи, мало какая франшиза генерирует такое их количество.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пост режиссёра 25 фильма «бондианы» займёт Кэри Фукунага, который известен зрителям по своей работе надфильмом «Оно» и сериалом «Маньяк». Вскоре после известия о том, что он назначен на эту должность в сети появились неподтверждённые сведеия о том, что новым агентом 007 может стать Генри Кавилл.

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