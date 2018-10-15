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Новым Джеймсом Бондом может стать звезда «Игры престолов»

Культура

Названо имя нового кандидата на роль преемника Дэниела Крэйга

Новым Джеймсом Бондом может стать звезда «Игры престолов»
Gage Skidmore
Ричард Мэдден

Лондон, 15 октября 2018, 09:39 — REGNUM  Шотландский актёр Ричард Мэдден, известный зрителям по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», может примерить на себя костюм агента 007. Об этом 14 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно сообщениям инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи всерьёз рассматривает кандидатуру Мэддена в качестве преемника Дэниела Крэйга. Отмечается, что и сам актёр не против сняться в новом фильме про Джеймса Бонда. Впрочем, издание отмечает: пока что это всего лишь слухи, мало какая франшиза генерирует такое их количество.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пост режиссёра 25 фильма «бондианы» займёт Кэри Фукунага, который известен зрителям по своей работе надфильмом «Оно» и сериалом «Маньяк». Вскоре после известия о том, что он назначен на эту должность в сети появились неподтверждённые сведеия о том, что новым агентом 007 может стать Генри Кавилл.

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