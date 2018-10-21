Вашингтон, 21 октября, 2018, 04:38 — ИА Регнум. В США спущены на воду две новейшие атомные субмарины с ракетно-торпедным вооружением типа Virginia. Каждая из них обошлась казне в $2,7 млрд, говорится в сообщении пресс-службы американских Военно-морских сил.

Иван Шилов ИА REGNUM На палубе подводной лодки класса Вирджиния USS Нью-Хэмпшир

Подводную лодку Vermont морякам передали на военно-морской базе в штате Коннектикут. Вторую субмарину — Delaware — спустили на воду на атлантическом побережье, в Вирджинии.

Обе подлодки начали строить в 2013 году предприятия General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries. В боевой состав ВМС США обе субмарины введут в начале 2019 года.

В общей сложности американский флот должен получить 30 субмарин типа Virginia, вооруженных 12 крылатыми ракетами морского базирования Tomahawk и четырьмя торпедными аппаратами, способными выпустить 26 торпед Mark 48. Субмариной управляет экипаж из 134 человек.

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