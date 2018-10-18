В США начали строить десантный корабль-носитель самолетов F-35B

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM В США для Корпуса морской пехоты начали строительство третьего в серии универсального десантного корабля (УДК) типа Americа, сообщает 18 октября интернет-портал navaltoday.com.

Церемония первой резки стали для нового корабля состоялась на верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) еще 15 октября.

УДК получил название USS Bougainville (LHA-8), его строительство займет шесть лет. Всего в планах ВМС США 12 кораблей аналогичного типа. Головной корабль серии USS Аmeriса (LHA-6) введен в строй в октябре 2014 года.

Универсальные десантные корабли типа Americа с водоизмещением 45 700 тонн, несут шесть истребителей пятого поколения F-35B вертикального взлета, 12 конвертопланов MV-22, 11 вертолетов различных типов, а также десантные катера и плавающие бронетранспортеры. Экипаж корабля насчитывает свыше тысячи человек. УДК может вместить еще и две тысячи морских пехотинцев.

Стоит отметить, что в варианте легкого авианосца УДК типа Аmeriса могут нести 22 истребителя F-35B.

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