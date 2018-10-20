Афины , 20 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Берега греческого озера Вистонида окутаны паутиной, длина которой составляет более километра, сообщает 20 октября новостной портал iLoveGreece.

(сс) Lee Agosila, Паук

Как заключили эксперты, необычное явление было спровоцировано жарой и резким ростом популяции комаров, являющихся излюбленной пищей для пауков-тетрагнатидов.

Сообщается, что паутиной окутано около километра прибрежной линии озера. Ей покрыты все деревья и кустарники, а также несколько церквей, включая крест на куполе.

Учёные-энтомологи утверждают, что пауки-тетрагнатиды не представляют опасности для человека и растений, но при этом отмечают, что размеры паутины будут расти вплоть до изменения погодных условий.

Напомним, что в сентябре этого года уже отмечалось нашествие пауков-тетрагнатид на пляж курортного города Этолико. Под плотной паутиной тогда оказалось около 300 метров пляжа.