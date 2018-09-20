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Побережье Греции окутала густая паутина

Общество

Ей покрыто не нее 300 метров пляжа

Побережье Греции окутала густая паутина
Pexels
Паутина

Этолико, Греция, 20 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Необычное явление могут наблюдать жители Греции в городе Этолико. В настоящее время часть побережья покрыта густой паутиной, сообщает Newsit.gr.

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При этом отмечается, что паутиной окутан не только пляж, но и растения. Однако учёные успокаивают, заявляя, что ничего необычного в этом нет. По их словам, это сезонное явление, которое происходит в основном в конце лета и в начале осени и связано с увеличением популяции пауков-тетрагнатидов.

Исследователи подчёркивают, что для людей и растений нашествие пауков не несёт опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в Новой Зеландии после наводнений, вызванных сильнейшим циклоном «Кук», в Папамоа учёные обнаружили огромную паутину. Сеть в 30 кв. м накрывала специальную насыпь, защищающую от цунами.

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