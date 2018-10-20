Нижегородская область, 14 февраля, 2013, 18:01 — ИА Регнум. Администрация Нижнего Новгорода намерена поспорить за туристов с городами "Золотого кольца". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава городской администрации Олег Кондрашов.

По его словам, муниципалитет ставит перед собой амбициозную задачу - рассказать всему миру о том, какой великолепный город живет и развивается на слиянии двух великих рек Оки и Волги.

"Открытые двери, радушие хозяев дома - все самое лучшее было принято предлагать гостям. Все это часть традиции русского народа. Конечно, Нижний Новгород в этом смысле город особенный: до недавнего времени город оставался закрытым для гостей и туристов. Но при этом красота нашего края, наши достопримечательности заслуживали и заслуживают самого пристального внимания. Отдельные памятники архитектуры, истории, величественные храмы способны поспорить по своей красоте и уникальности с известными маршрутами Золотого кольца России", - уверен Кондрашов.

По словам главы городской администрации, повышение туристической привлекательности Нижнего Новгорода включает в себя целый комплекс задач: от благоустройства знаковых мест до продвижения города как отдельного туристического бренда.

"Первых результатов в этой работе нам уже удалось добиться: за прошедший год Нижний Новгород посетили почти 700 тыс. туристов. Но на этом останавливаться мы не намерены. Сейчас Нижний Новгород, как новое интересное туристическое направление, в Европе продвигают одни из ведущих турфирм. А для того чтобы наш замечательный город стал ближе для жителей разных уголков мира, со своей стороны администрация Нижнего Новгорода разработала официальный городской путеводитель", - отмечает Кондрашов.

Градоначальник рассказал, что справочник вышел в свет в декабре 2012 года тиражом 2700 экземпляров. Первый современный путеводитель по Нижнему Новгороду издан сразу на четырех языках: русском, английском, испанском и немецком. Среди туроператоров и иностранных гостей это издание пользуется большим спросом, и уже сейчас почти весь тираж разошелся по миру.

"В первую очередь, это означает, что интерес к нашему городу очень высок. Кстати, от испанцев к нам уже пришел запрос разработать для испанских туристов специальную программу посещения России с заездом в Нижний Новгород. А во-вторых, это значит, что вскоре нам нужно будет переиздавать каталог снова. И поэтому сейчас к оценке содержания и внешнего вида путеводителя я хочу привлечь и вас, уважаемые нижегородцы. Делитесь своими мнениями: чего в путеводителе по Нижнему Новгороду не хватает, что нужно изменить, над чем стоит еще внимательно поработать. Расскажите, какие у вас есть любимые места в городе, куда бы вы пригласили гостей", - обратился чиновник к интернет-сообществу.

Глава администрации подчеркнул, что самые интересные идеи и предложения блогеров обязательно будут учтены во втором издании путеводителя.