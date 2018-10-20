Глава Минобороны РФ прибыл в Сингапур с визитом

Москва, , 03:06 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, в ходе визита Шойгу примет участие в пятом Совещании глав минобороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров. Также министр обороны России встретится с сингапурским коллегой Нг Энг Хеном.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр обороны России Сергей Шойгу посетил Китай, где встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, а также с главой Китая Си Цзиньпином. По словам Шойгу, все договоренности с Китаем по военным контрактам полностью выполняются.

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