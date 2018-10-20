Кабул, 20 октября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Семь кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Афганистана сняты с голосования, заявил журналистам глава комиссии по жалобам на злоупотребления при выборах Абдул Азиз Арьяи, сообщает Афганистан.ru.

Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР «Все в сад!»

Инициатором дисквалификации стали податели заявлений в комиссию по жалобам. Из предвыборной «гонки» выбыли Ахмад Шах Садат и Хабибулла Горьяни (провинция Герат), Абдул Карим Шафак (провинция Фарах), Гулам Наби Саки (провинция Гор), Абдулла Сахиль (провинция Кундуз), Рохина Вализай (провинция Вардак) и Самира Хайрхва (провинция Балх).

По словам Арьяи, дисквалификация связана с наличием иностранного гражданства, возрастом, сохранением государственных постов вопреки требованиям к кандидатам или с вынесением судебного приговора.

Ранее из списка кандидатов уже были исключены 35 человек за связь с антиправительственными группировками.

Напомним, парламентские выборы в Афганистане стартуют 20 октября. Предвыборная кампания прошла в обстановке гражданской войны: теракты в Афганистане происходят ежедневно. В том числе и по этой причине явка ожидается невысокой. Но есть и другие причины — неверие в честность выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, менее четверти избирателей верят в честность выборов. На необходимости проведения честных выборов в стране настаивает миссия ООН по содействию Афганистану.

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