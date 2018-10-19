Пятница, 19 Октября 2018 года
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Миссия ООН в Афганистане настаивает на необходимости честных выборов

Политика

В официальном заявлении Миссия ООН призвала всех жителей Афганистана оказать все необходимое содействие для предотвращения фальсификации выборов

Миссия ООН в Афганистане настаивает на необходимости честных выборов
Jana
Жители Кабула

Кабул, 19 октября 2018, 21:54 — REGNUM  Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала официальное заявление, в котором настаивает на необходимости проведения честных выборов в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Миссия ООН призывает граждан страны поспособствовать предотвращению фальсификации и, в случае обнаружения нарушений при проведении выборов, уведомить соответствующие государственные органы.

В вышеупомянутом заявлении Миссия ООН отметила усилия правительства страны по предотвращению фальсификации выборов. Обязанность избирателей голосовать только на тех участках, где они зарегистрированы, и введение биометрической системы верификации личности отмечены как наиболее важные решения Кабула, направленные на проведение честных выборов.

Согласно заявлению Миссии ООН по содействию Афганистану, кандидаты в парламент также ответственны за проведение честных выборов в стране. В частности, они должны убедить своих сторонников отказаться от попыток фальсификации выборов.

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Зарубежная хроника
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