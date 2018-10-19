Гатчина, Ленинградская область, 20 октября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» (дер. Малые Колпаны, Гатчинский район, Ленинградская область), передает телеканал РЕН-ТВ.

Lenobl.ru Разбор завалов на месте взрыва в Гатчине

Тело четвертого погибшего найдено на развалинах разрушенного при взрыве здания. Пострадали в результате ЧП и госпитализированы семь человек: один — в очень тяжелом состоянии.

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Напомним, взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 19 октября. В результате одно здание разрушено, погибли и пострадали люди. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека.