Как после бомбежки: СКР показал последствия взрыва в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 19:32 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Ленинградской области опубликовало короткую видеозапись с места взрыва на заводе пиротехнических изделий «Авангард» в Гатчине.

На записи виден масштаб разрушений в результате взрыва: территория площадью примерно 100 на 100 метров полностью завалена обломками разрушенного здания, фрагментами строительных конструкций. Также видны остовы сгоревших автомобилей, которые находились рядом с местом взрыва.

Серьезные повреждения получило соседнее здание — у него рухнули перекрытия и стены с 1-го по 4-й этаж в примыкающем к эпицентру взрыва крыле. На кадрах видно, что взрыв произошел совсем рядом с железной дорогой, в результате чего была повреждена контактная сеть, но сами пути не пострадали — на них лишь попали обломки.

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Напомним, взрыв произошел около 16:30 мск в деревне Малые Колпаны под Гатчиной, где находится ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», крупнейший в России производитель пиротехники. Известно о двоих погибших и пяти раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии. Возбуждено уголовное дело. По данным СКР, взрыв произошел на складе пиротехники.

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