Москва, 19 октября, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Обвиняемые в побоях и хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 19 октября были переведены из карантинных камер СИЗО «Бутырка» в обычные. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По его словам, футболисты помещены в маломестные камеры вместимостью до четырёх человек. В настоящее время у обоих по одному сокамернику.

«Это рядовые граждане, привлечённые к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», — отметил член ОНК.

Как передавало ИА REGNUM, накануне нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 213 УК РФ «Хулиганство» в рамках уголовного дела о драках с их участием в Москве. В общей сложности спортсменам предъявлены обвинения по трём эпизодам преступлений.

Сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляцию защиты обвиняемых, просившей изменить им меру пресечения, и оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте футболистов на два месяца.

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