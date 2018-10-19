Москва, 21 марта, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Результаты, с которыми президент России Владимир Путин победил на выборах, требуют от него и остального руководства страны ещё большей отдачи, заявил глава государства 21 марта в видеообращении к гражданам после объявления официальных итогов голосования.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент России Владимир Путин

«Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды», — сказал он.

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Путин поблагодарил сограждан за доверие. Президент пообещал сделать всё зависящее от него для оправдания этого доверия. Он добавил, что власти выполнят всё необходимое для реализации нацпроектов и программ, объявленных в послании Федеральному собранию.

Голосование на выборах президента России впервые проходило в течение трёх дней. Его провели с 15 по 17 марта. ЦИК 21 марта опубликовал окончательные итоги. 87,28% избирателей поддержали переизбрание Путина.

Выборы прошли при рекордной в новейшей истории России явке — 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Также в выборах активно участвовали россияне, находящиеся за рубежом. В 144 странах проголосовал 388 791 избиратель.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерным переизбрание Путина. Глава правительства заявил, что жители страны доверяют президенту, так как видят его работу на улучшение жизни населения.