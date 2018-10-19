Пятница, 19 Октября 2018 года
14:07:40 МСК

Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество в военной сфере

Политика

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам координации действий в борьбе с терроризмом

Ташкент, 19 октября 2018, 12:18 — REGNUM  Вопросы взаимодействия России и Узбекистана в военной сфере обсудили главы государств Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным Мирзиёев подчеркнул, что в ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы, касающиеся военной сферы и сферы военно-технического сотрудничества.

Читайте также: Узбекистан и Россия подпишут Программу экономического сотрудничества

По словам главы узбекского государства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам координации действий в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России прибыл в Узбекистан по приглашению узбекского лидера для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства. Одной из тем переговоров станет содействие мирному процессу в Афганистане.

Читайте также: Путин находится в Узбекистане с официальным визитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-узбекистанские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить