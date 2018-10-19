Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество в военной сфере

Ташкент, , 12:18 — REGNUM Вопросы взаимодействия России и Узбекистана в военной сфере обсудили главы государств Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным Мирзиёев подчеркнул, что в ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы, касающиеся военной сферы и сферы военно-технического сотрудничества.

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По словам главы узбекского государства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам координации действий в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России прибыл в Узбекистан по приглашению узбекского лидера для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства. Одной из тем переговоров станет содействие мирному процессу в Афганистане.

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