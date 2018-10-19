Москва, 19 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Несмотря на активные поиски экипажа потерпевшего катастрофу в Азовском море учебно-тренировочного самолета Л-39, местонахождение летчиков пока не установлено. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Учебно-тренировочный самолет Л-39

Ранее сообщалось, что на месте, где были найдены обломки самолета и парашют работают водолазы, всего к операции привлечены более двухсот человек и свыше десяти единиц техники. Были предупреждены экипажи всех кораблей в Азовском море, находящихся недалеко от предполагаемого места крушения воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение во время планового полёта у станицы Должанская в Краснодарском крае. Сообщалось, что воздушное судно рухнуло в воду, однако пилотам удалось катапультироваться.

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