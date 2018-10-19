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На Кубани около 200 человек ищут пилотов разбившегося самолета Л-39

Происшествия

Пилотам удалось катапультироваться

Краснодар, 19 октября 2018, 10:26 — REGNUM  В Краснодарском крае около 200 человек участвуют в операции по поиску пилотов разбившегося учебно-тренировочного самолета Л-39, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поиски лётчика и штурмана продолжаются, задействованы до 200 человек», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября самолёт Л-39 потерпел крушение во время планового полёта у станицы Должанская. Сообщалось, что машина рухнула в воду, однако пилотам удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной авиапроисшествия могла стать техническая неисправность.

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Авиапроисшествия
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