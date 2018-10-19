Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Настойчивое желание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева во что бы то ни стало перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, возмущает уже не только хабаровчан, но и жителей других регионов Дальнего Востока. На Камчатке полпреду напомнили, что в ДФО есть колоссальное количество нерешенных и годами нерешаемых проблем, о которых Трутнев и его многочисленные структуры забыли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Ревизор». Реж. Владимир Петров. 1952. СССР «Лёгкость в мыслях необыкновенная»

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«К сожалению, и это всеми давно признанный факт, в московских структурах, отвечающих за развитие Дальнего Востока, нет людей с государственным мышлением. Нет там государственников. Весь Дальний Восток уже прекрасно понял, что единственное желание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — наказать Хабаровский край за то, что там граждане не выбрали губернатором единоросса Вячеслава Шпорта. Оставим в стороне морально-этические аспекты такого поведения вице-премьера Трутнева. Хотя мы такого ещё не видели, это нечто совершенно особенное, что ещё предстоит осознать, для понимания масштабов катастрофы. Ну, передали бы Владивостоку статус столицы ДФО, забрали бы его у Хабаровска, простым людям от этого ни холодно, ни жарко. Но сегодня подконтрольное Трутневу Министерство по развитию Дальнего Востока говорит о том, что готово предоставить федеральные субсидии на создание в новой «столице ДФО» и набережных, и парков, и прочего. То есть — вот на все эти глупости деньги у них есть? А на лечение больных детей у нас на Камчатке — у них денег нет? А не будем забывать, что в Хабаровске расквартировано и Командование Восточного военного округа со всеми коммуникациями и огромным штатом. Это всё тоже перенести? Это сколько десятков, а может и сотен миллиардов рублей нужно будет потратить? А ещё нужно будет перенести полпредство господина Трутнева со всем многочисленным штатом, представительство Генеральной прокуратуры России и прочих силовых структур. И все это — исключительно потому, что в Хабаровском крае люди не выбрали губернатором единоросса? И пусть болеют и умирают дети, которым собирают на лечение гроши по телевизору? И старики голодные подождут, да? Господин Трутнев и прочие московские чиновники, отвечающие за развитие ДФО, не видят в этом никакой экономики и обосновать это вразумительно не могут. Да и невозможно это обосновать. Просто сегодня полпред Трутнев всем жителям Дальнего Востока сказал: «Не будете голосовать за «Единую Россию» — заморим голодом, накажем, сделаем с вами всё, что захотим!» Это как вообще нужно понимать? Помните, в царские времена были опричники? Они царя представляли на местах, но творили часто всё что хотели — могли убить, закопать, отобрать всё, что им приглянулось? Так вот, я хочу сказать, что господин Трутнев сегодня показал себя не как полномочный представитель президента, а как «опричник».

Эти люди не считают деньги. Эти люди не думают ни о чём, кроме собственных пустых амбиций. А завтра в Приморье не выберут единоросса — и что? Трутнев так и будет таскать эту столицу туда-сюда? Жители Камчатки уже назвали безумную идею Трутнева «преступлением», и я их поддерживаю. Камчатцы имеют право так говорить — они живут хуже всех на Дальнем Востоке сегодня. Идея Юрия Трутнева с переносом столицы — полнейшая безответственность и просто блажь зарвавшегося чиновника», — прокомментировал идею переноса столицы депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

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Сегодня Министерство по развитию Дальнего Востока, в ходе совещания по вопросу переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, сообщило о том, что готово предоставить федеральную субсидию новой столице Дальнего Востока — для создания набережных и парков. Также, по сообщению ТАСС, замминистра по развитию ДФО Александр Крутиков заверил, что перенос столицы позволит создать в Приморье дополнительно 5 тыс. рабочих мест. Что это будут за рабочие места, господин Крутиков не уточнил. Можно предположить, что имеются в виду рабочие места для чиновников федеральных структур, например, штат полпредства в ДФО, весьма высокооплачиваемый, к слову, штат, который, не считаясь ни с какими расходами, намерены перевести на работу в Приморье федеральные структуры по развитию Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска в Приморье, сказал, что «для начала должна быть прояснена позиция в самих дальневосточных регионах».

«Сначала всё-таки должна быть более чётко сформулирована позиция на местах в самом регионе», — сказал Песков.

Жители Дальнего Востока были возмущены настойчивым желанием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева перенести столицу из Хабаровска во Владивосток. В социальных сетях дальневосточники называют поведение полпреда «местью за победу» в Хабаровском крае представителя ЛДПР Сергея Фургала в Хабаровском крае, а также рекомендуют Трутневу заняться реальным развитием Дальнего Востока, в котором, по мнению людей, «один провал следует за другим».

В качестве главного аргумента за перенос столицы во Владивосток, Юрий Трутнев обозначил тот факт, что, по его словам, Приморье значительно превосходит Хабаровский край по инвестиционной привлекательности. Между тем, ещё совсем недавно, в ходе Петербургского международного экономического форума, были приведены иные цифры — Хабаровский край вошел в ТОП-20 Национального рейтинга инвестпривлекательности, заняв в нем 18 позицию. Но на выборы в Хабаровском крае тогда шёл единоросс Вячеслав Шпорт. Сейчас ситуация вдруг резко поменялась, и в понимании полпреда Трутнева, Приморье вдруг превзошло Хабаровский край. У дальневосточников резонный вопрос: можно ли доверять всем этим рейтингам и не зависят ли они от сиюминутной политической необходимости?

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