Армения, 19 июля, 2004, 17:46 — ИА Регнум. 21-22 июля состоится первый официальный визит в Армению министра иностранных дел Грузии Саломэ Зурабишвили.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении, в рамках визита глава грузинского МИД встретится с президентом Робертом Кочаряном, председателем Национального Собрания Артуром Багдасаряном, премьер-министром Андраником Маргаряном, с министром ИД Варданом Осканяном.

Саломэ Зурабишвили посетит также Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Турции, Первопрестольный Св. Эчмиадзин, Грузинскую церковь в Норагавите, а также музей Сергея Параджанова.