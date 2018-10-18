Москва, 18 октября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Список самых аварийно-опасных участков дорог опубликован 18 октября пресс-службой ГУ МВД России по Москве. Он включает 92 позиции.

Знак опасного поворота

Речь идет о местах и магистралях, отмеченных наибольшим количеством дорожных аварий по итогам девяти месяцев 2018 года. Программа-навигатор будет предупреждать водителя о приближении к такому участку в том случае, если он движется с превышением скорости. Кроме того, опасные места отметят метками на карте.

В списке такие магистрали, как МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе и Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября, Ленинский проспект. За указанный период там зафиксировано около 1150 ДТП, главным образом — из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции.

Отмечено также, что в Москве число погибших в ДТП с начала года уменьшилось на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Количество аварий по вине нетрезвых водителей сократилось на 6,5%.

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