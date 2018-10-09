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ЦОДД раскрыл количество фальшивых камер на дорогах Москвы

Техника

Муляжи не отличить от настоящих

Москва, 9 октября 2018, 05:12 — REGNUM  Доля муляжей среди камер фотофиксации в Москве составляет около 15−20%, заявил заместитель главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Александр Евсин.

Евсин подчеркнул, что эти муляжи можно переставлять с небольшими затратами, так как настоящие камеры требуют электропитания. Он добавил, что муляжи внешне неотличимы от настоящих камер, они способны производить излучение, на которое реагируют радар-детекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, камеры фотофиксации в Москве за первое полугодие 2018 года запечатлели более 10,7 млн нарушений правил дорожного движения. Как отмечает столичное ГИБДД, за первую половину года количество дорожных нарушений снизилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

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