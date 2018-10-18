Приштина, Сербия, 18 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Парламентарии Косово проголосовали за то, чтобы на базе Сил безопасности (СБК) создать полноценные вооруженные силы. Об этом пишет 18 октября Gazeta Express.

Цитата из м/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Реж. Дарина Шмидт, Владимир Торопчин, Фёдор Дмитриев. 2017. Россия Горе-вояки

Отмечается, что за создание министерства обороны отдали свои голоса 101 из 102 присутствующих депутатов. Также сообщается, что зал перед голосованием покинули представители партии «Сербский список».

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор процесс формирования вооруженных сил Косово блокировался сербскими депутатами косовского Кувенда (Парламента). О создании Вооруженных сил Косово из СБК власти объявили ещё три года назад.

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