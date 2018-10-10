Во сколько обойдется Косово создание собственной армии?

Приштина, , 18:48 — REGNUM Из 1,8 миллиарда евро бюджета Косово на 2018 на СБК (Силы безопасности Косово) в этом году было выделено 55 миллионов евро. Однако, как сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот», в связи с трансформацией СБК в полноценную армию планируется каждый год увеличивать затраты на 5−6 миллионов евро, поэтому ожидается, что через несколько лет расходы на оборону составят 100 млн евро в год.

При этом полная стоимость процесса трансформации СБК ещё не была оглашена, поскольку точные расчеты не произведены. Какие бы затраты не предстояли, представители власти Косово заявили, что финансовая база для продолжения трансформации СБК имеется. По их словам, в течение 10 лет, отведенных на данный процесс, из бюджета Косово удастся выделять необходимые финансовые средства. Трансформация СБК в вооруженные силы, которое подразумевает переход из силовых формирований, предназначенных для урегулирования чрезвычайных ситуаций, в силы боевого назначения, была запланирована после оценки сектора безопасности страны и выдачи рекомендаций о необходимом уровне операционных мощностей НАТО.

До сих пор процесс формирования вооруженных сил или Армии Косово блокировался сербскими депутатами косовского Кувенда (Парламента).Ожидается, что законопроект о формировании Вооруженных сил Косово, в котором будут уточнены все необходимые изменения в законодательстве, будет представлен в Кувенд правительством. О создании Вооруженных сил Косово из СБК власти объявили ещё три года назад. В качестве условия выдвигалась подача зеленого света от альянса НАТО после наращивания необходимых оперативных мощностей.