Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже студент этого учебного учреждения Владислав Росляков был человеком «со странностями». Об этом рассказала соседка молодого человека.

(сс) slightly_different Две стороны личности

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Женщина вспоминает, что с самого детства Владислав отличался жестокостью. Также, по её словам, он имел склонность к оружию и даже однажды попал ей «пульками в ноги».

Не менее странным, как рассказала соседка, был и отец мальчика, а вот мать она почти не знала, пишет RT. При этом преподаватели и знакомые говорят о молодом человеке как о «спокойном и тихом мальчике».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец Владислава Рослякова, подозреваемого в кровавой трагедии в политехническом колледже в Керчи, рассказал, что его сын интересовался оружием, увлекался компьютерными играми. При этом он был воспитанным и не проявлял агрессии. Друзей у молодого человека не было. Также известно, что мать молодого человека несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бабушка «керченского стрелка» назвала внука «неразговорчивым». При этом женщина отметила, что агрессивных слов от него она не слышала. Отношения с родителями у молодого человека были натянутыми.