Бабушка Владислава Рослякова рассказала о коротких разговорах с внуком

Москва, , 13:31 — REGNUM Бабушка подозреваемого в массовом убийстве в Керчи Владислава Рослякова Таисия Рослякова назвала внука «неразговорчивым». Кадры общения с ней показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Он так быстро уходил, что с ним хорошо о чем-то поговорить невозможно было. Был неразговорчивый», — сказала Рослякова.

Агрессивных слов она от него «не слышала. За руку здоровались, прощались за руку».

По ее словам, примерно за месяц до случившегося он пришел к ней домой и забрал семейные фотографии.

Напомним, в результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

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