Четверг, 18 Октября 2018 года
14:11:55 МСК

Бабушка Владислава Рослякова рассказала о коротких разговорах с внуком

Происшествия

«Он так быстро уходил, что с ним хорошо о чем-то поговорить невозможно было»

Москва, 18 октября 2018, 13:31 — REGNUM  Бабушка подозреваемого в массовом убийстве в Керчи Владислава Рослякова Таисия Рослякова назвала внука «неразговорчивым». Кадры общения с ней показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Он так быстро уходил, что с ним хорошо о чем-то поговорить невозможно было. Был неразговорчивый», — сказала Рослякова.

Агрессивных слов она от него «не слышала. За руку здоровались, прощались за руку».

По ее словам, примерно за месяц до случившегося он пришел к ней домой и забрал семейные фотографии.

Напомним, в результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Читайте развитие сюжета: В Крыму намерены создать фонд помощи пострадавшим от «керченского стрелка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить