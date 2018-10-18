Москва, 18 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Украина не сможет провести совместные с Североатлантическим альянсом (НАТО) учения в Азовском море, поскольку для этого необходимо получить согласие России, заявил в интервью RT France министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

William Jamieson Украинский флот

По его словам, в настоящее время Киев хочет «зазвать» учения альянса в Азовское море.

«Но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — заявил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Хмельницкой области на Украине начались многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018». В учениях принимают участие девять стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина.

ВВС Украины представлены более чем двумя десятками самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. От стран — членов НАТО в манёврах участвуют три десятка летательных аппаратов.

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