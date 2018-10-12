Порошенко отметил защищенность побережья Азова от «российской агрессии»

Киев, , 15:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы отразить «российскую агрессию» на побережье Азовского моря. Об этом в своем Facebook написал украинский президент Пётр Порошенко.

По словам украинского лидера, в ходе инспекции учений ВСУ по обороне морского побережья Азовского моря выяснилось, что украинские военные «готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Петр Порошенко во время посещения объединенного операционного центра сил многонациональных учений «Чистое небо — 2018» заявил, что Украина готова к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, «из Приднестровья и севера».

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