Москва, 18 октября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Павел Дуров, являющийся основателем Telegram, высказал упреки в адрес мессенджера WhatsApp и соцсети Facebook. Он разместил соответствующую публикацию 17 октября на своём Telegram-канале.

Tnwcdn.com Whatsapp

Дуров сказал, что в отличие от других компаний создатели Telegram обладают той редкой свободой, которой лишены разработчики похожих сервисов. Он заявил: недавние проблемы WhatsApp с безопасностью связаны с тем, что основатели компании решили продать её. Про Facebook основатель Telegram сказал, что эта компания не выполняет своих обещаний, поскольку ей важнее максимизировать прибыль, чем обслуживать своих пользователей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что тестировать собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) компания может начать уже осенью 2018 года. Разработчики заявили, что они практически закончили работу над её критически важными компонентами.