Twitter опубликовал базу аккаунтов, якобы вмешивавшихся в выборы в США

Сан-Франциско, США, , 21:13 — REGNUM Социальная сеть Twitter выложила в сеть информацию о 3841 аккаунте, которые якобы могут иметь отношение к «информационным операциям», которые проводились с 2016 года. Соответствующая публикация была размещена 17 октября в официальном блоге компании.

В Twitter сказали, что этот шаг был сделан в рамках обязательства, которое компания взяла на себя ранее перед конгрессом США и общественностью, а также заявили, что он является результатом «расследования иностранного вмешательства в политические беседы» в соцсети, которое компания проводила с 2016 года.

Читайте также: Лавров назвал обвинения Запада в кибератаках истерикой и невежеством

Отмечается, что в публикации содержится информация о действиях 3841 аккаунтов, которые якобы принадлежат российской компании «Агентство интернет-исследований», а также о действиях других 770 учетных записей, которые якобы имеют отношение к Ирану.

Компания сообщила, что в архиве содержится информация о более чем 10 млн публикаций, а также 2 млн изображений, видеороликов и трансляций Periscope.

Читайте также: «США создали в мире образ всемогущей России» — Вячеслав Никонов

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 2 и 3 октября 2018 года в Вашингтоне прошел Глобальный форум по вопросам стратегической коммуникации и дезинформации в цифровой области, на котором присутствовали представители Twitter.

Основной темой обсуждений форума стала борьба с дезинформацией и пропагандой в соцсетях. Присутствовавшие на мероприятии эксперты заявили, что Россия, якобы вмешавшаяся в президентскую гонку в США 2016 года, не изменила своего поведения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне обсудили пути защиты Запада от дезинформации России