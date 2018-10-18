Токио, 18 октября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Власти Японии выразили протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, сообщает Sankei.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По его словам, предстоящие учения противоречат позиции Токио, поскольку маневры приведут «к усилению военного обеспечения на четырех островах — Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи».

По данным издания, ранее Москва уведомила Токио о ракетных стрельбах в районе Итурупа с 17 по 20, с 21 по 27 и с 28 по 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам Второй мировой войны южная часть Курил в составе Курильской гряды была включена в состав СССР. Заключение мирного договора между Японией и СССР было сорвано в середине ХХ века.

С тех пор Токио, вопреки международным нормам, оспаривает принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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