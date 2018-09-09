Токио не нравится празднование Дня Победы над Японией

Токио, , 12:14 — REGNUM Как расценивать японские претензии к России по поводу празднования на южных Курилах окончания Второй мировой войны, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Свое беспокойство по поводу действий России на Курилах высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Что касается усиления российских вооружений на четырех северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест», — сказал Суга.

Его протест касался усиления российских вооружений на «четырех северных островах». В ходе проводившихся 1 сентября учений между Сахалином и Хоккайдо прошло 28 российских кораблей различного назначения, и с точки зрения японского министерства обороны Россия, так же как и Китай, «представляет угрозу для национальной безопасности Японии».

При этом на собственные маневры с участием американских союзников и задействованием авиации и флота японские официальные лица «не обращают внимания», считая, что такого рода мероприятия не должны вызывать беспокойства у соседей Японии по региону. А если вспомнить о размещении американского стратегического ПРО на японских островах, картина получается и вовсе неприглядной.

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