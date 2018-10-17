Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Предполагаемый виновник массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков интересовался оружием, увлекался компьютерными играми, но был воспитанным и не проявлял агрессии, сообщил его отец на допросе, пишет газета «Известия».

Ружьё

В ходе допроса отец признал, что ему было трудно общаться с сыном, который не стремился рассказывать о своей учебе в колледже. По словам отца Рослякова, у юноши не было товарищей, разве что друг детства, с которым в последнее время не было связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам источника в крымском минобре, отец Рослякова, подозреваемого в убийстве 19 человек (десятки пострадали, 37 — госпитализированы) — инвалид, живший отдельно от бывшей жены и сына. Мать Рослякова — санитарка в онкоцентре. Семью источник оценил как не вполне благополучную.

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