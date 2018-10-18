Мать стрелка из Керчи интересовалась «Свидетелями Иеговы» *

Керчь, Крым, , 01:22 — REGNUM Мать Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве людей в Керченском политехническом колледже, несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил источник в Министерстве образования Крыма, передает Russia Today.

Источник изложил некоторые сведения о студенте колледжа, найденном мертвым на месте трагедии в Керчи (Крым) и подозреваемом в убийстве. По его словам, семья молодого человека не была благополучной:

«Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи… Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам чиновника, между Росляковым и его матерью были сложные отношения: например, она «иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой».

Что касается учебы, в школе Росляков учился на «тройки», а вот агрессивным он не был, и его отношения с одноклассниками представитель министерства назвал нормальными.

Напомним, труп Рослякова найден в библиотеке колледжа с огнестрельным ранением. Известно, что он учился в колледже с 2015 года на специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: на момент акции — на четвертом курсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября, как полагает следствие, Росляков расстрелял сотрудников и учащихся колледжа, а затем совершил акт суицида. В результате атаки погибли 19 и пострадали 50 человек.

Семьи жертв и раненых получат компенсации из Фонда социального страхования: им выплатят по миллиону рублей в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

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