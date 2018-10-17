Лондон, 18 октября, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко снизились после публикации правительственного отчета о запасах энергоносителей в США, 17 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки WTI упала в цене на $2,17 (3%), до $69,75 за баррель. Нефть марки Brent потеряла $1,36 (1,7%) и оценивается в $80,05 за баррель.

Изменения на рынке вызваны, прежде всего, отчетом Департамента энергетики правительства США о росте запасов сырой нефти в стране на 6,5 млн баррелей.

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