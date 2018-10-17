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Нефть снова падает в цене

Экономика

Инвесторы торопятся выйти с торгов с прибылью

Нефть снова падает в цене
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 17 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Мировые цены на нефть снизились перед публикацией отчета Департамента энергетики правительства США, 17 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 65 центов и торгуется на уровне $80,76 за баррель. Нефть WTI снизилась на 80 центов до $71,12 за баррель.

Трейдеры ожидают увидеть в правительственном отчете информацию об увеличении запасов энергоносителей в США и торопятся выйти с торгов с прибылью.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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