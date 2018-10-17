Брюссель, 17 октября, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс потребовал от чиновников Евросоюза ускорить ход переговоров по торговле, 17 октября передает агентство Associated Press.

США требует

«Нам действительно нужен ощутимый прогресс. Терпение президента не безгранично», — заявил Росс журналистам на следующий день после переговоров с комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрём. — Это не должен быть проект на пять лет. Это должно быть что-то, что будет двигаться быстро и в режиме кооперации».

По словам Росса, обвинения Мальмстрём в отсутствии интереса у США к переговорам по конкретным тарифовным ограничениям «обескураживают».

"Это означает, что США являются стороной, которая замедляет ход событий. Это просто не так», — пояснил Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Брюсселе стартовали торговые переговоры между представителями ЕС и США. Переговоры посвящены возможности ослабления взаимных таможенных пошлин.

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