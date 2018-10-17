Рим, 17 октября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. С начала экономического кризиса число бедных в Италии выросло на 182%, заявил в среду, 17 октября, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Italia Oggi.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

В своей речи, посвященной объявленному ООН Дню борьбы с бедностью, Конте отметил, что в Италии эта проблема касается в том числе и молодежи, а правительство, предусматривая в бюджете средства на выплаты безработным и бедным гражданам, занимается не патернализмом, а решением важнейших социальных проблем.

16 октября европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что среди всех стран ЕС именно в Италии больше всего граждан, рискующих стать бедными — более четверти населения, 17,4 миллиона человек.

Бюджет Италии на 2019 год предусматривает введение дохода от гражданства, пенсии гражданина и выплат безработным молодым людям. Доход каждого гражданина страны должен быть не меньше 780 евро в месяц.

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