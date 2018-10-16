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Статистики: каждый четвертый житель Италии — «потенциальный бедный»

Общество

Европейские статистики отмечают, что худшая в ЕС ситуация наблюдается в Болгарии, Румынии, Греции, Литве и Италии

Статистики: каждый четвертый житель Италии — «потенциальный бедный»
Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР
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Рим, 16 октября 2018, 19:12 — REGNUM  В европейском агентстве статистики Eurostat полагают, что среди всех стран ЕС больше всего граждан, рискующих стать бедными, живет в Италии, сообщает информагентство Ansa во вторник, 16 октября.

По данным за 2017 год, к такой категории населения в Италии относятся 17,4 миллиона человек, то есть 28,9% населения, отмечают статистики.

В процентном отношении, по данным Eurostat, Италия занимает пятое место, уступая Болгарии (38,9% населения в группе риска), Румынии (35,7%), Греции (34,8%) и Литве (29,6).

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Экономика Италии
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