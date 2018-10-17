Симферополь, 17 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Крымский вице-премьер Виталий Нахлупин, курирующий реализацию ФЦП развития Крыма, строительство трассы «Таврида», а также ряд республиканских комитетов и служб, задержан в Москве в ночь на 17 октября. Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили несколько осведомленных источников.

Задержание

«Задержали в 4 утра, вместе с его помощниками Сливкой и Дукорским», — сообщил на своей странице в Facebook крымский правозащитник Александр Талипов.

Представители ФСБ, СК и прокуратуры пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

По данным источников ИА REGNUM, 17 октября в Совмине РК прошли обыски и выемка документов в комитете конкурентной политики, службе автодорог РК. Несколько человек задержаны.

Напомним, ранее Виталий Нахлупин сообщил прессе, что Крым в 2018 году может не успеть освоить свыше одного миллиарда рублей по объектам ФЦП.

Об этом: Крым снова проваливает исполнение федеральной целевой программы?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 мая был задержан экс-мэр Ялты Андрей Ростенко — по подозрению в превышении должностных полномочий. Басманный суд Москвы избрал для бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже он был отпущен под домашний арест и, по словам главы РК Сергея Аксёнова, добился снятия всех обвинений. В кулуарах крымского Совмина Андрея Ростенко пророчат как раз на место Виталия Нахлупина.