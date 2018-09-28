Крым снова проваливает исполнение федеральной целевой программы?

Симферополь, , 14:03 — REGNUM Крым может не успеть освоить свыше одного миллиарда рублей по объектам федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. Об этом на своей странице в Instagram 28 сентября сообщил республиканский вице-премьер Виталий Нахлупин.

«До понедельника поставлена задача проанализировать риски, которые у нас могут возникнуть… Мы всё-таки будем настаивать на нашей цифре, что у нас немногим более одного миллиарда — это действительно те объекты, которые стоят в рисковой зоне», — отметил Нахлупин.

Он также напомнил, что подрядчикам необходимо добиться максимальной эффективности программы и до 15 декабря отчитаться о её выполнении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили о том, что будут инициировать внесение изменений в законодательство, которые позволят им привлекать к уголовной ответственности подрядчиков, не выполняющих свои обязательства.

«Некоторые подрядчики чувствуют себя слишком вольготно, вводят пять человек, когда надо сто на объекте… Сейчас с ними можно только судиться, и на это уходит много времени», — отметил глава РК.

В 2017 году из запланированных работ в рамках ФЦП в Крыму было зафиксировано неисполнение на 11%, то есть 5,5 млрд рублей.

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