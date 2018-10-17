Вашингтон, 17 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Сегодняшняя политика администрации США предполагает жесткую конкуренцию с Россией в энергетической сфере. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского лидера, если взглянуть на те действия, которые он предпринимает в сфере энергетики, станет ясно, что США составляют конкуренцию России в сфере энергетики. Трамп подчеркнул, что именно он упрекнул власти Германии в том, что Берлин платит Москве за газ «миллиарды долларов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Дональд Трамп заявил, что его страна будет конкурировать с проектом газопровода «Северный поток — 2». Трамп считает, что данный газопровод строится не в интересах ФРГ, и США обязательно будут конкурировать с этим проектом, так как продают свой сжиженный природный газ.

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