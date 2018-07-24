Меркель выбила у Вашингтона последний козырь против «Северного потока — 2»

Берлин, , 20:15 — REGNUM Сжиженный газ из США будет поступать в Германию и конкурировать на рынке ЕС с предложениями из других стран. Первый СПГ-терминал будет построен в Брунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн). Немецкие СМИ пишут о том, что это позволит Германии решить ряд проблем, в частности, оставить беспочвенными доводы Дональда Трампа о том, что Берлин зависим от поставок российского газа.

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик согласен с такой постановкой вопроса, однако считает, что на данный вопрос необходимо смотреть шире — как на часть «Большой сделки» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом:

«Решение Берлина о постройке терминала для приема СПГ из США является одним из примеров «Большой сделки» между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при посредничестве Меркель. С одной стороны, таким решением Меркель убивает любые инсинуации Вашингтона о том, что Германия покупает только российский газ и не покупает американский. Вот вам терминал, торгуйте, — говорит Берлин американцам. В любом случае построить терминал, даже если он не будет принимать американский газ из-за его высокой стоимости, — это в десятки и сотни раз дешевле, чем покупать сам газ.

С другой стороны, Москва и Вашингтон наверняка договорятся поставлять в Германию российский СПГ под видом американского. Он и дешевле будет, а дельта будет делиться «по-братски». Таким образом, все стороны довольны и счастливы, но оплачивать банкет будет самый младший из партнеров, в данном случае это Германия, но уже из своей дельты. Такая постановка вопроса является и правильной, и справедливой — Москва и Вашингтон больше не воюют из-за интересов лимитрофов по всему миру друг с другом, а медленно спускаются с горы и распределяют роли в совместном «окормлении паствы».

Если наши страны и дальше будут придерживаться такого порядка действий на других геополитических ТВД, то это будет большим достижением Владимира Путина и Дональда Трампа».