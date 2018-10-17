Варшава, 17 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) подписан между польской компанией PGNiG и американской Venture Global LNG. Польша на протяжении 20 лет будет получать по 2 млн тонн топлива в год, объявил глава PGNiG Мачей Вожняк.

Wolfgang Meinhart Газовоз «GALEA» в европейском порту

США будут поставлять Польше сжиженный газ по формуле Free on Board (FOB), то есть сырье будет принадлежать польской стороне в момент отправки, и порт назначения укажет сама PGNiG. Ежегодно Польша будет принимать примерно 25 танкеров с СПГ, что даст после регазификации 2,7 млрд кубометров топлива.

Сумма сделки не обнародована, однако в сентябре президент США Дональд Трамп обещал Польше «огромное количество СПГ по хорошей цене».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич назвал бедствием строящийся газопровод «Северный поток — 2». Он обвинил Германию и Россию в «затягивании петли» на шее Польши и экономической и политической экспансии в Центральную Европу

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