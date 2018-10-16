В Варшаве назвали «Северный поток-2» петлей на шее Польши

Варшава, , 03:50 — REGNUM Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» является бедствием для Польши, заявил Антоний Мачеревич, бывший польский министр обороны, передает телеканал TVP1.

«Германия проводит союзную политику в отношении России, и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью Северного потока», — сказал Мачеревич.

По его словам, не только Варшава, но и вся Центральная Европа оказывается в зависимости от экономической и политической власти в России и Германии.

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Напомним, Польша, как и Украина, - ярый противник «Северного потока», причем с момента согласования по его строительству. Уже тогда польский сейм заявил, что германско-российское соглашение о строительстве «угрожает безопасности и независимости Польши».

Германия - один из участников проекта, заинтересованный в большом объеме российского газа. Берлин констатирует, что на него давят из Вашингтона в связи с российским проектом.

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