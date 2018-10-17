Вашингтон, 17 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США) осуществлен запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником связи AEHF-4. Трансляция старта велась 16 октября на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

Media.defense.gov Американский спутник связи AEHF-4

Отмечается, что спутник AEHF-4, создание которого обошлось примерно в $1,8 млрд, был размещен в головной части носителя в специальной капсуле, которая отделится от носителя на заданной высоте. Данный тип аппаратов предназначен для создания помехоустойчивых каналов военной связи, используемых Пентагоном и властями США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что Китай с космодрома Цзюцюань на северо-востоке страны осуществил успешный запуск двух спутников дистанционного зондирования поверхности Земли.

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